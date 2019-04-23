شاهد: الشاب “الغامدي” يتبرع بكليته لإنهاء معاناة شقيقه مع الفشل الكلوي

ضرب مواطن أروع الأمثلة في التضحية والأخوة، وذلك عندما تبرع بإحدى كليتيه لشقيقه الأكبر لينهي معاناته مع الفشل الكلوي. وفي التفاصيل، أنهى الشاب سالم الغامدي 25 عامًا معاناة شقيقه الأكبر غويد 30 عامًا مع الفشل الكلوي، حينما تبرع له بإحدى كليتيه، بعد إصابته منذ عام تقريبًا. وقال شقيق المتبرع الأكبر لـ”سبق”: إن الأطباء قرروا لأخيهم ثلاث جلسات غسيل كلى أسبوعيًا نظرًا لحالته الصحية، وفور علمنا بذلك بدأنا بإجراءات نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وبعد إنهاء الإجراءات طلب المستشفى منا أن نعثر على متبرع حيث بادرنا أنا وشقيقي سالم (المتبرع) وشقيقنا الآخر بعمل الفحوص اللازمة لتظهر النتيجة بمطابقة الأخ الأصغر سالم الذي لم يتردد في إجراء العملية والتبرع بجزءٍ من جسده لأخيه الأكبر.

وأضاف: لم نكن نحتمل رؤية أخينا وهو يصارع المرض وساعات الألم ثلاث مرات أسبوعيًا حيث تأثرنا بمعاناة أخينا، والوضع الصحي الذي يعانيه، وتدهور حالته الصحية، لذلك قررنا أن نضع حدًا لمعاناته بأن يتبرع أحدنا له بكليته. ‏‎وتابع: المتبرع الآن يعيش فرحة غامرة بعد نجاح العملية، وسعيد كونه أسهم في مساعدة أخيه على العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي. وعبّر الشقيق الأكبر غويد الغامدي عن سعادته الغامرة، مؤكدًا أنه لن ينسى موقف أخيه مادام حيًا ووجه شكره ودعواته للحكومة الرشيدة على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما تقدمه للمواطنين من خدمات صحية راقية.