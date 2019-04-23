النائب العام يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا

يبدأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم (الثلاثاء) زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية تستمر أربعة أيام. ومن المقرر أن يلتقي النائب العام خلال الزيارة بنظيره الروسي يوري تشايكا، وعدداً من المسؤولين في روسيا الاتحادية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها المجال النيابي.
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