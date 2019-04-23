الارشيف / اخبار السعوديه

النائب العام يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يبدأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم (الثلاثاء) زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية تستمر أربعة أيام. ومن المقرر أن يلتقي النائب العام خلال الزيارة بنظيره الروسي يوري تشايكا، وعدداً من المسؤولين في روسيا الاتحادية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها المجال النيابي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا