توقعات طقس الغد.. رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية على الرياض وعدد من المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأربعاء استمرار الأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية ونجران والرياض والمرتفعات الجنوبية ومكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما توقعت تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات كلٍ من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

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