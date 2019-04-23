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نتيجة مباراة الزوراء ضد النصر - ترتيب مجموعة الزوراء في دوري ابطال اسيا 2019

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حقق النصر السعودي فوزا مهما على نظيره الزوراء العراقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء في ملعب كربلاء في اطار مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2019

وسجل هدفي النصر يحيى الشهري (56)، ونواف الفرشان (98)، في حين أحرز هدف الزوراء الوحيد، اللاعب علاء عباس (30).

بهذه النتيجة، رفع النصر السعودي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف ذوب أهن أصفهان الايراني، على رأس المجموعة الثانية في دوري ابطال اسيا.

أمام بالنسبة لفريق الزوراء، فقد تجمد رصيده في هذه المجموعة عند 4 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطة أمام الوصل الاماراتي.

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