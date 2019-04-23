تنفيذ حكم القتل قصاصًا في جانيين بجازان قتلا مواطنًا بضربه على رأسه

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصًا بجانيين في جازان، قتلا مواطنًا بضربه على رأسه، وكان الحكم قد تم تأجيل تنفيذه لحين بلوغ القاصرين من ورثة القتيل رشدهم.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن «علي صغير محمد, وعلي علي محمد عبدالله» يَمَنِيّا الجنسية، أقدما على قتل «علي بن مفرح بن أحمد هروبي» سعودي الجنسية، وذلك بضربه على رأسه؛ ما أدى إلى وفاته.

وأضاف البيان أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة العامة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم عليهما بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القاصرين من ورثة القتيل رشدهم، ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص.

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وأوضح بيان وزارة الداخلية، أن الحكم تم تأييده من مرجعه, ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من قاتلي مورثهم, وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين, وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجانيين «علي صغير محمد, وعلي علي محمد عبدالله» يَمَنِيّي الجنسية، بمدينة جيزان في منطقة جازان.

وأكدت وزارة الداخلية، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين– حفظه الله– على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.