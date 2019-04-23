«تعليم مكة» تعلن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

أعلن إدارة تعليم مكة اليوم الثلاثاء، نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمنطقة للعام الجاري، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتقدمين والمتقدمات بلغ 5506 معلمين ومعلمات، وأن إجمالي عدد المنقولين والمنقولات بلغ 2079 معلمًا ومعلمة.

وأوضحت إدارة تعليم مكة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه يمكن للمنقولين والمنقولات الاستفسار عن حركة النقل الداخلي، عن طريق حساباتهم في نظام (نور).

ونشرت إدارة تعليم مكة إنفوجرافًا، بينت من خلاله أن عدد المعلمين المتقدمين في حركة النقل الداخلي بلغ 2712 والمنقولين منهم 1106، بينما بلغ عدد المعلمات المتقدمات 2794 والمنقولات منهن 991، وأن إجمالي المتقدمين والمتقدمات بلغ 5506 وإجمالي المنقولين والمنقولات بلغ 2079.

وكان المدير العامّ للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اعتمد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أسماء المشمولين في حركة النقل الداخلي لعام 1440/ 1441هـ، البالغ عددهم 2494 معلمًا ومعلمة.

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وأشار بيانٌ صدر عن تعليم الطائف، أنّ حركة النقل تشمل المعلمين والمعلمات والمكلفين في التشكيلات المدرسية «المرشدين/ المرشدات»، وأمناء مصادر التعلم، وروّاد ورائدات النشاط.

من جهة أخرى، وجه تعليم مكة المكرمة، اليوم، بتسهيل العقبات أمام أبناء الشهداء أثناء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال.

حيث وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة محمد بن مهدي الحارثي، مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بإعطاء الأولوية والقبول أثناء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال لأبناء الشهداء وفاءً وامتنانًا لما قدموه، وذلك تقديرًا لما يبذله المرابطون لحماية الدين والوطن بالحد الجنوبي ووفاءً لأهل الوفاء من شهداء الواجب.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة، أن الإدارة حريصة على تسهيل العقبات والصعاب وتقديم الخدمات النوعية لأبناء وبنات شهداء الواجب، نظير ما سطره آباؤهم من تضحية وفداء لهذا الوطن، وما هو إلا امتداد لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين، من خدمة ورعاية لأبناء وبنات شهداء الواجب.