«العمل» تدعو المشاركات في مبادرة المليون متطوع لإعادة التسجيل

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، جميع المتطوعات اللاتي سيشتركن في تشكيل كلمة «تطوع» بجامعة الأميرة نورة، إلى إعادة التسجيل مرة ثانية، من اجل توثيق الساعات التطوعية.

وأوضحت وزارة العمل –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن إعادة التسجيل مرة ثانية يهدف إلى توثيق الساعات التطوعية، وإصدار شهادة تطوع للمشاركات في التشكيل البشري لكلمة «تطوع» المقررة يوم 25 أبريل الجاري، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء، بملعب هيئة أعضاء التدريس بجامعة الأميرة نورة.

وأشارت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى أن إعادة التسجيل للمتطوعات يتم عبر زيارة الرابط.

وتهدف وزارة العمل من خلال المبادرة إلى جمع مليون متطوعة أعمارهن أكثر من 18 سنة، لتشكيل بشري لكلمة «تطوع» لتسجيلها في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، على أن تستكمل المسيرة بالمبادرات والأعمال التطوعية التي تحقق رؤية المملكة وتخدم الوطن والمجتمع.

يُذكر أن جامعة الأميرة نورة شكلت أكبر علم بشري نسائي للمملكة خلال الاحتفال باليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة في عام 2017م، وشارك في تشكيل العلم أكثر من 3500 طالبة.

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من جهة أخرى، أكد وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أمس الإثنين، خلال حفل تدشين منصة (قوى)، أن الوزارة تستهدف توطين أكثر من 561 ألف فرصة وظيفية حتى عام 2023، من خلال شراكات واتفاقيات مع جهات حكومية ومن القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف الراجحي، أن عدد المواطنين الذين دخلوا إلى سوق العمل خلال الربع الأول من العام الجاري 2019، تجاوز 45 ألف سعودي وسعودية في مختلف القطاعات التي تم توطينها.

وأشار وزير العمل إلى أن أعداد المنشآت الجديدة في السعودية، بلغت 133 ألف منشأة جديدة في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بـ48 ألف منشأة في الربع ذاته من عام 2018 بزيادة نسبتها 175%.

وأوضح الراجحي، أن وزارة العمل تبنت خلال العشرة أشهر الماضية مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص؛ ما أثمر عن إطلاق 68 مبادرة تهدف إلى زيادة نسب التوطين، ودعم القطاع الخاص لاستقطاب وتوظيف المواطنين، باعتبار أن القطاع الخاص شريك استراتيجي في التنمية.

وأضاف أن منصة (قوى) تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، وسهولة إنجاز الخدمة للمستفيدين، وسرعة اتخاذ القرار، وزيادة مستوى الشفافية، ورفع الجودة وتحسين تجارب المستفيدين.