مصادر «عاجل»: تعميم من التعليم بشأن إدراج «الصينية» في المدارس

كشفت مصادر «عاجل»، اليوم الثلاثاء، أنّ وزارة التعليم أصدرت تعميمًا لجميع منسوبيها ومنسوباتها، دعت فيه من يرى في نفسه القدرة على التدريب في مجال التعريف ببرامج اللغة الصينية، أن يُسجّل بياناته في موعد أقصاه بعد غدٍ الخميس.

وقالت المصادر، إنّ التعميم وُجِّه لجميع الإدارات ومكاتب التعليم ولجميع المدارس الحكومية والأهلية والأجنبية، انطلاقًا من توجه وزارة التعليم في إدراج اللغة الصينية في المراحل التعليمية بالمدارس.

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وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد دشّن في نهاية مارس الماضي، إدراج اللغة الصينية في التعليم بمقر الوزارة، وقال إنّ إدراج اللغة الصينية في مراحل التعليم المختلفة توجُّه نابع من الرغبة في تنويع أدوات اللغة في التعليم، بناءً على الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للغة الصينية، وأيضًا للأهمية الاستراتيجية والاقتصادية التي تمثلها دولة الصين في العالم حاليًا ومستقبلًا.

وأكّد الوزير أهمية أن يكون هناك برنامج واضح لتأهيل عدد من المعلمين في برامج مكثفة قد تصل إلى سنة لكي يكونوا معلمي ومعلمات لغة صينية للمراحل المستهدفة، وقد يكون المستهدف في أول ثلاث سنوات مدارس مختارة من المرحلة الثانوية في مختلف المناطق.

وأضاف: «هناك خطة للتوسُّع العددي فيها، بناء على تأهيل المتطلبات ثم التوسع للمرحلة المتوسطة، ويجب أن يصاحب هذا التوسع إرسال عدد من المعلمين في برامج يتم تطويرها مع الجانب الصيني لمدة سنة ومع وكالة البعثات لتأهيل المعلمين؛ لكي يكونوا معلمين للغة الصينية».