مدير «هلال الباحة» يتابع جاهزية فرق الإسعاف أثناء تدريب «مهارات القيادة الآمنة»

وقف مدير عام هلال الباحة خالد بن محمد الغامدي، ميدانيًا على جاهزية الفرق الإسعافية أثناء التدريب الميداني على مهارات القيادة الآمنة.

جاء ذلك أثناء تنفيذ فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة دورة القيادة الآمنة (EVOS) لسلامة مشغلي مركبات الطوارئ لمنسوبيها والمعتمدة من معهد طب الطوارئ الأمريكي، لمدة أربعة أيام على فترات صباحة ومسائية، وشملت التدريب النظري والعملي على أرض الواقع.

وقال المتحدث الرسمي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، «إن دورات القيادة الآمنة هدفها تدريب الموظفين العاملين بالميدان على مهارات القيادة ضمن المعايير العالمية المعتمدة وبمتابعة ميدانية من مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة وتستهدف 60 فني إسعاف من جميع المراكز».

وأضاف الزهراني، أن الدورات يتم تنظيمها بناءً على توجيه رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، وبإشراف مدير عام الإدارة العامة التدريب الدكتور محمد السويح، وذلك ضمن خطة التدريب لعام ٢٠١٩، وفي إطار مبادرة السلامة المرورية.

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كانت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أعلنت أنها نظَّمت أكثر من 1518 دورة تدريبية ومحاضرة توعوية، استفاد منها قرابة 117 ألف مستفيد، خلال الربع الأول من عام 2019؛ وذلك ضمن برنامج التدريب والتثقيف المجتمعي، الذي تتبناه الهيئة لرفع الوعي الصحي بأهمية الإسعافات الأولية.

وأفادت الهيئة في بيانٌ صادرٌ عنها، اليوم الثلاثاء، بأنّ عدد الدورات التدريبية التي نظمتها بلغ 836 دورة، استفاد منها 12 ألفًا و152 متدربًا خلال الربع الأول لعام 2019، فيما نظمت الهيئة 682 محاضرة تثقيفية عن مبادئ الإسعافات الأولية، شارك فيها 104 آلاف و729 مستفيدًا، خلال الفترة نفسها.

وتأتي البرامج التدريبية والتثقيف المجتمعي، حسب البيان، في إطار المسؤولية الاجتماعية، التي تضطلع بها الهيئة لرفع الوعي الصحي بالإسعافات الأولية، وضرورة الإلمام بالإجراءات الطبية الطارئة، التي يحتاج إليها في مواجهة الحالات الطارئة، سواء كانت تلك الحالات مرضية أو ناتجة عن إصابات؛ حيث تسهم الإسعافات الأولية بشكل كبير في إنقاذ الحالات، ودعم إصابات ما قبل وصولها المستشفى.

وتولي الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتوعية المواطنين على مبادئ الإسعافات الأولية، سواء بالشراكات مع عدد من القطاعات، الحكومية أو الخاص لتدريب منسوبيها، أو بتنظيم محاضرات ودورات عامة للمواطنين، وكذلك من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.