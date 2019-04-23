إمارة مكة توضح حقيقة مقطع «سيدة الحرم المكي»

فندت إمارة مكة الفيديو المتداول لأحد الأشخاص والذي يزعم فيه تدخل أمير مكة خالد الفيصل في إلغاء حكم قضائي على سيدة عربية.

وقالت إمارة مكة المكرمة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم (الثلاثاء) إن ما تردد في فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، حول تدخل أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في حكم قضائي، بعد مناشدة سيدة عربية له في الحرم المكي، «مختلق» ولا أساس له من الصحة.

وكانت إمارة مكة، نشرت مقطعًا لأحد الأشخاص، زعم فيه أن امرأة عربية توسلت باكية لأمير مكة الأمير خالد الفيصل، بإلغاء حكم قضائي كان عليها، وأن الأمير استجاب بدوره وقرر إلغاء الحكم؛ لأنه كان جائرًا، على حد وصفه.