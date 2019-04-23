تعليم مكة: أولوية القبول في رياض الأطفال لأبناء الشهداء

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، اليوم الثلاثاء، مدير إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة، بإعطاء الأولوية والقبول أثناء التسجيل بمرحلة رياض الأطفال لأبناء الشهداء، تقديرًا لما يبذله المرابطون لحماية الدين والوطن بالحد الجنوبي.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة، أن الإدارة حريصة على تسهيل العقبات والصعاب وتقديم الخدمات النوعية لأبناء وبنات شهداء الواجب، نظير ما سطره آباؤهم من تضحية وفداء لهذا الوطن، وما هو إلا امتداد لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين، من خدمة ورعاية لأبناء وبنات شهداء الواجب.

وأضاف أن تسهيل العقبات أمام أبناء الشهداء يأتي إيمانًا منهم بالدور العظيم الذي قدمه آباؤهم لهذا الوطن المعطاء؛ دفاعًا عن ترابه ومقدساته وتاريخه وعروبته وإسلامه، مضحين بأرواحهم ومقدمين الغالي والنفيس على حدود المملكة لينعم الوطن والمواطنون بالأمن والأمان.

يُذكر، أن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441 هـ، بدأ عن طريق نظام (نور) يوم أول أمس الأحد الموافق 16 شعبان 1440 هـ.