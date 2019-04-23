تعليم تبوك يعلن موعد حركة النقل السنوية للقيادات المدرسية

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - تبوك

أكد مدير عام تعليم تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، أن الإعلان عن حركة النقل السنوية للقيادات المدرسية سيكون قبل نهاية العام الدراسي الجاري.

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وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة القيادات المدرسية الرابع، برئاسة المدير العام وبحضور أعضاء اللجنة واعتمد الاجتماع قائمة أسماء قادة ووكلاء المدارس (بنين- بنات) وفق التنظيمات.

كما تناول اجتماع القيادات المدرسية دراسة الاحتياج في هذا الصدد، والاطلاع على رغبات النقل، وتوجيه قادة مدارس التعليم الأهلي للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتسديد شواغر التقاعد، والنقل الخارجي، والترشيحات للإشراف التربوي.