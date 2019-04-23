2019-04-23

فيديو.. بدر بن سلطان في المسجد الحرام للوقوف على جاهزية مرافقه

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، على جاهزية مرافق المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

Advertisements

وتفقد الأمير بدر بن سلطان في الجولة التي رافقه فيها عددٌ من المسؤولين، سير الأعمال بمرافق المسجد الحرام، والتوسعة والساحات والمصاطب، بالإضافة إلى اطلاعه على مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها.