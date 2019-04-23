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فيديو.. بدر بن سلطان في المسجد الحرام للوقوف على جاهزية مرافقه
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وقف نائب أمير منطقة مكة المكرمة، بدر بن سلطان، اليوم الثلاثاء، على جاهزية مرافق المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.
وتفقد الأمير بدر بن سلطان في الجولة التي رافقه فيها عددٌ من المسؤولين، سير الأعمال بمرافق المسجد الحرام، والتوسعة والساحات والمصاطب، بالإضافة إلى اطلاعه على مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها.
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