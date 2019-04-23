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إغلاق 30 مستودعًا بسبب السلامة جنوب جدة

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2019-04-23

إغلاق 30 مستودعًا بسبب السلامة جنوب جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

نفذ الدفاع المدني في جدة، أعمال التفتيش الميدانية في 10 أحياء جنوب المحافظة، وذلك ضمن حملة السلامة على المنشآت الهامة.

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وأوضح المدني أن التفتيش يأتي بهدف رفع مستوى السلامة، حيث تم خلالها إغلاق 30 مستودعًا، وتدوين 191 محضرًا، وفصل التيار الكهربائي عن 25 مستودعًا، وإشعار 216 بالمراجعة.





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