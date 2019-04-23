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شكرا لقرائتكم إغلاق 30 مستودعًا بسبب السلامة جنوب جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إغلاق 30 مستودعًا بسبب السلامة جنوب جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
نفذ الدفاع المدني في جدة، أعمال التفتيش الميدانية في 10 أحياء جنوب المحافظة، وذلك ضمن حملة السلامة على المنشآت الهامة.
وأوضح المدني أن التفتيش يأتي بهدف رفع مستوى السلامة، حيث تم خلالها إغلاق 30 مستودعًا، وتدوين 191 محضرًا، وفصل التيار الكهربائي عن 25 مستودعًا، وإشعار 216 بالمراجعة.
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