لقطات لأمطار عسير.. روت المزارع ورسمت لوحات جمالية

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - واس

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هطلت اليوم أمطار تتراوح بين المتوسطة إلى الغزيرة على عدد من محافظات منطقة عسير، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت المدرجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة .

وشهدت مدينة أبها هطول أمطار غزيرة عصر اليوم، تركزت على شمال المدينة إضافة إلى القرى الواقعة في ضواحيها مما شكل لوحات جمالية من الشلالات المائية المتدفقة من أعالي الجبال إلى الشعاب والأودية ومزارع المواطنين .

وفي محافظة خميس مشيط هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على وسط المدينة إضافة إلى مركز وادي بن هشبل وحي المصانع وحي الراقي، أما مركز تندحة التابع للمحافظة فقد شهد أمطار غزيرة ،كذلك شهدت أمطار خفيفة على أجزاء من محافظة أحد رفيدة.