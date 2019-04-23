عبير الشعيل .. طالبة دكتوراه تقود وحدة التواصل الداخلي في تعليم الرياض

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

في خطوة للتميز في العمل الحكومي.. كلفت إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عبير بنت صالح الشعيل مديرة لوحدة التواصل الداخلي، بهدف تحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 وما يتضمنه من مبادرات تخص الموارد البشرية وإداراتها بشكل حديث وفعال لعمليات التواصل الداخلي.

وقال بدر الوهبي مدير إدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض: إن وحدة التواصل الحكومي تمثل أحد أهم وظائف إدارة الموارد البشرية الحديثة؛ حيث تُعنى بمشاركة المعلومات داخل المؤسسة الحكومية لتحقيق التأثير اللازم لتحفيز الموظفين تجاه تحقيق الأهداف الإستراتيجية وضمان الشفافية والوضوح، وتهدف إلى رفع مستويات رضا الموظفين وضمان ولائهم وتوفير بيئة عمل جاذبة تتسم بالفاعلية والإنتاجية.

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وأضاف الوهبي: أن وحدة التواصل الداخلي في إدارة الموارد البشرية تهدف إلى التأكد من معرفة الموظفين بالمعلومات الأساسية الخاصة بالإدارة وزيادة مستوى رضاهم الوظيفي ومشاركتهم في أنشطتهم ومن ثم ولائهم للإدارة، متمنيًا للشعيل التوفيق والسداد في مهامها الجديدة.

من جانبها، عبرت عبير بنت صالح الشعيل مديرة لوحدة التواصل الداخلي عن شكرها وامتنانها للمدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي ومدير الموارد البشرية بدر الوهبي لهذه الثقة، راجية من الله أن يكون التكليف عونًا لها في أداء مهامها، وقيادة الوحدة بما يحقق تطلعات المسؤولين وموظفي الموارد البشرية.

وأكدت مديرة وحدة التواصل الداخلي أنها ستسعى إلى تيسير عملية التحاور بين الموظفين والمشاركة الفعالة للموظفين داخل المؤسسة والإسهام في زيادة معدل رضا الموظفين ورفع مستوى مشاركتهم في تحقيق الأهداف وضمان ولائهم لها، ومشاركة المعلومات العامة ورؤية المؤسسة الحكومية وأهدافها الإستراتيجية وأحدث التطورات التي تمر بها المؤسسة والأحداث التي تتم داخلها، وتوعيه الموظفين بإجراءات الشكاوى والتظلمات، ونشر ومشاركة سياسات الصحة والسلامة في مكان العمل، وتهيئة الموظفين الجدد وإعداد اللقاءات التعريفية لهم، وتوفير بيئة عمل متميزة من خلال برامج الولاء الوظيفي، وهو ما نص عليه الدليل الإرشادي للتواصل الداخلي الصادر عن وزارة الخدمة المدنية.

يذكر أن الشعيل حاصلة على ماجستير في الإدارة العامة من كلية إدارة الأعمال في جامعة الملك سعود، ومرشحة لنيل الدكتوراه في إدارة الموارد البشرية في الجامعة نفسها، كما أنها مدرية حاسب آلي وشغلت رئاسة قسم التوظيف النسوي في الشؤون الإدارية والمالية لشؤون الموظفات في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وعضوية عدد من اللجان في الموارد البشرية وحركة النقل الداخلي لمديرات ووكيلات المدارس، ولديها عدد من الدورات التدريبية في مهارات تدريب المدربين والذكاء العاطفي ومهارات الإلقاء والعرض وفهم الشخصيات والخرائط الذهنية، إضافة إلى دورات في الترقيات وتخطيط المسار الوظيفي والإجازات وإنهاء الخدمة ولغة الاستفسار الإجرائية والاتصال الإنساني الفعال في بيئة العمل، وعدد من الإنتاجات العلمية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه.