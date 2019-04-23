ضبط وافد مارس الطب البديل بالمنازل في جازان

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - جازان

ضبطت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وافدًا يمارس مهنة الطب البديل في المنازل بدون ترخيص في جازان.

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وقالت وزارة الصحة: إنه تم إحالة الوافد المخالف إلى النيابة العامة، حاثةً الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.

ونشرت الصحة صورًا تبين بعض المستلزمات التي يستخدمها الوافد المخالف وتم ضبطتها في المنزل.