، إمارة مكة: فيديو "الفتاة المصرية" مُختلق ولا أساس له من الصحة ،

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أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة عدم صحة ما ورد في أحد المقاطع المتداولة بشأن واقعة لأمير المنطقة، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، مشددة على أن الحديث مُختلق ولا أساس له من الصحة.
وذكر المتحدث في مقطع الفيديو قصة تعود لفتاة من الجنسية المصرية، وقعت في مشكلة، وتم الحكم عليها بالحد، ثم إطلاق سراحها لرعاية الأبناء، وذهبت للحرم المكي.
ويضيف المتحدث في قصته المزعومة: "خلال وجود الفتاة في الحرم وصراخها بسبب الزحام، إذ بالأمير خالد الفيصل الذي كان يطوف بالكعبة يلتفت إليها، حيث طلب منها أن تقص حكايتها، وأقسم أنه سيساعدها، وقد أُلغي الحكم تماماً على الفتاة"!.
إمارة مكة: فيديو "الفتاة المصرية" مُختلق ولا أساس له من الصحةهادي العصيمي الخليج 365 2019-04-23
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة عدم صحة ما ورد في أحد المقاطع المتداولة بشأن واقعة لأمير المنطقة، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، مشددة على أن الحديث مُختلق ولا أساس له من الصحة.
وذكر المتحدث في مقطع الفيديو قصة تعود لفتاة من الجنسية المصرية، وقعت في مشكلة، وتم الحكم عليها بالحد، ثم إطلاق سراحها لرعاية الأبناء، وذهبت للحرم المكي.
ويضيف المتحدث في قصته المزعومة: "خلال وجود الفتاة في الحرم وصراخها بسبب الزحام، إذ بالأمير خالد الفيصل الذي كان يطوف بالكعبة يلتفت إليها، حيث طلب منها أن تقص حكايتها، وأقسم أنه سيساعدها، وقد أُلغي الحكم تماماً على الفتاة"!.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
09:09 PM
المتحدث في المقطع سرد قصة مزعومة عن الأمير خالد الفيصل
أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة عدم صحة ما ورد في أحد المقاطع المتداولة بشأن واقعة لأمير المنطقة، مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، مشددة على أن الحديث مُختلق ولا أساس له من الصحة.
وذكر المتحدث في مقطع الفيديو قصة تعود لفتاة من الجنسية المصرية، وقعت في مشكلة، وتم الحكم عليها بالحد، ثم إطلاق سراحها لرعاية الأبناء، وذهبت للحرم المكي.
ويضيف المتحدث في قصته المزعومة: "خلال وجود الفتاة في الحرم وصراخها بسبب الزحام، إذ بالأمير خالد الفيصل الذي كان يطوف بالكعبة يلتفت إليها، حيث طلب منها أن تقص حكايتها، وأقسم أنه سيساعدها، وقد أُلغي الحكم تماماً على الفتاة"!.
، إمارة مكة: فيديو "الفتاة المصرية" مُختلق ولا أساس له من الصحة ،
المصدر : الخليج 365
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