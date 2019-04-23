، موسم ناجح بكل المقاييس..!! ،

محمد بن مسعود - الدمام - نحن على مشارف نهاية إحدى أقوى نسخ الدوري السعودي طوال تاريخه الذي يمتد لأكثر من أربعين عامًا، وذلك في هذا الموسم الاستثنائي الذي يحمل اسمًا غاليًا على الجميع، هو (دوري كأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الدفاع -حفظه الله-)، وما شهده هذا الموسم من منافسة شديدة على المراكز كافة، بوجود عدد كبير من المحترفين الأجانب الذين أضافوا للمنافسة قوة وإثارة، وبحضور الحكام الأجانب ذوي الخبرة والكفاءة العالية، وما صاحب ذلك من تحوُّل كبير في تطوير بيئة الملاعب، والسماح للعائلات بحضور المباريات، والجوائز المصاحبة لجميع مباريات هذا الموسم التي رفعت من وتيرة الحماس الجماهيري، ورفعت من القيمة التسويقية للدوري السعودي، وجعلته محط أنظار المستثمرين.. وبالرغم من هذه المتغيرات إلا أن الموسم على النقيض شهد أسوأ سيناريو لاتحاد كرة القدم، الذي بدأ بوجود الرئيس المنتخب السابق الدكتور عادل عزت، ثم ما لبث أن استقال؛ ليتم ترشيح الأستاذ/ قصي الفواز، ويتم تنصيبه بالتزكية، الذي استقال أيضًا في منتصف الموسم (لظروفه الخاصة)؛ ليكمل الأستاذ لؤي السبيعي مشوار رئاسة اتحاد الكرة (بالتكليف) حتى نهاية الموسم.

لم يسبق في تاريخ الكرة السعودية أن تعاقب ثلاثة رؤساء على اتحاد كرة القدم في موسم واحد؛ الأمر الذي جعل من هذا الموسم هو الأسوأ إداريًّا؛ إذ تسببت هذه التعاقبات الإدارية في فوضى عارمة في جميع لجان اتحاد الكرة، وباتت جميع اللجان تعمل وكأنها اتحادات مستقلة.

موجة سخط من غالبية الأندية، وخصوصًا المشاركة خارجيًّا، تجاه لجنة المسابقات، وكذلك لجنة الانضباط، وهو ما ظهر جليًّا، وبوضوح، من خلال رفض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم (خلال اجتماع الجمعية غير العادية الذي عُقد يوم الاثنين الماضي) إعادة تشكيل لجنة الانضباط والأخلاق برئاسة الدكتور أيمن الرفاعي، فيما تمت المصادقة على إعادة تشكيل غرفة فض المنازعات برئاسة الدكتور عبدالرحمن العبدالكريم، ولجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي برئاسة الدكتور محمد باصم، إضافة إلى تعيين أحمد الراشد وحمزة إدريس في عضوية مجلس إدارة الاتحاد، كما تم تعيين أعضاء لجنتَي الانتخابات (برئاسة بندر الحميداني، وعضوية بدر المعجل وعبدالعزيز الرشود وعبدالعزيز الفضلي)، ولجنة الاستئناف الانتخابية (برئاسة ناصر الصقير، وعضوية نايف الجارالله وخالد الرميان).