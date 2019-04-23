، النصر يقلب الطاولة في وجه الزوراء.. ويقفز للوصافة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا

وسط حضور أكثر من 30 ألف متفرج خطف النصر فوزاً ثميناً على

نظيره الزوراء العراقي 2/1 , وذلك في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب كربلاء في العراق لصالح المجموعة الأولى.

وكان الشوط الأول قد شهد استحواذاً نصراوياً على مجريات اللعب لكنه كان سلبياً، حيث باءت محاولات يحيى الشهري وفهد الجميعة وعبدالله آل سالم بالفشل.

عند الدقيقة 30 أحرز لاعب الزوراء علاء عباس الهدف الأول لصالح فريقه من كرة سددها على يسار الحارس وليد عبدالله.

ومع مطلع الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 57 عدل يحيى الشهري النتيجة للنصر بعد استثماره لكرة مرتدة سريعة وصلته من الجميعة.

عند الدقيقة 80 أضاع لاعب الزوراء عمر منصوري كرة سهلة داخل الصندوق النصراوي، حينما سدد كرة سهلة من فوق العارضة إلى خارج الملعب.

في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع ( 98) أضاف البديل الناجح نواف الفرشان الهدف الثاني للنصر والذي كان كافياً لبلوغ النصر مركز الوصافة بـ6نقاط وتراجع الزوراء للمركز الثالث بـ4 نقاط.