، نائب "أوباما" يقرر خوض الانتخابات الرئاسية ضد "ترامب" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يسعى الخميس المقبل للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي

أفادت قناة "إن.بي.سي" التلفزيونية الإخبارية بأن جو بايدن النائب السابق للرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم أن يعلن الخميس المقبل السعي للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2020 ضد الرئيس دونالد ترامب.

وأوضح مراسل للقناة التلفزيونية، نقلاً عن مصادر لم يذكر اسمها، أن "بايدن" سيسافر بعد ذلك إلى بيتسبرج يوم الاثنين، وسيقوم بعدها بزيارات في الأسابيع القادمة إلى الولايات الأربع، التي يجري فيها التصويت مبكرًا، وفقًا لـ"رويترز".

وسينضم "بايدن" بذلك إلى قائمة طويلة من المرشحين المحتملين، الساعين لاستعادة البيت الأبيض من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.