السعودية | انطلاق الملتقى الرياضي الأول لللقوات البحرية

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض

افتتح رئيس هيئة إمدادات وتموين القوات البحرية اللواء البحري الركن/ عائض بن محمد الدوسري يوم أمس الأثنين الملتقى الرياضي الأول بالقوات البحرية. والذي نظمته هيئة عمليات القوات البحرية ممثلة بإدارة الشؤون الرياضية في قاعدة الملك سلمان للإسناد البحري بالرياض.

وفور وصول اللواء الدوسري مقر الملتقى قص الشريط إيذاناً بإفتتاحه، ثم تجول في أجنحة الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، كما قام وعدد من الضباط بالتبرع بالدم في جناح الخدمات الطبية للقوات المسلحة المشارك في الملتقى.

وبين مدير إدارة الشؤون الرياضية بالقوات البحرية العقيد البحري/ ثامر بن محمد الحسن أن الملتقى يعد الأول من نوعه على مستوى القوات المسلحة، حيث يجمع بين الرياضة، الصحة، والغذاء. ويشارك به عدد من شركات القطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، للإرتقاء بالنشاط الرياضي في القوات البحرية، وكذلك الاطلاع على كل ماهو جديد في عالم الرياضة والصحة والغذاء، الجدير بالذكر أن الملتقى يستمر إلى يوم الخميس القادم.

