شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 3 مجمعات ترفيهية ضخمة في الدمام والخبر والأحساء والان نبدء بالتفاصيل
• تحديد ٦ مواقع لدور السينما في حاضرة الدمام
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، انطلق حفل الإعلان عدد من المشاريع التابعة لشركة مشاريع الترفيه السعودية في المنطقة الشرقية.
وتم الإعلان عن مشاريع متكاملة ستكون محطة ترفيه للعائلات و الأفراد، حيث سيتم تدشين ٣ مجمعات ترفيهية ضخمة في الدمام والخبر والأحساء ، كما تم تحديد ٦ مواقع لدور السينما في حاضرة الدمام وسيرتفع العدد خلال الأيام القادمة.
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