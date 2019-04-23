شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين 3 مجمعات ترفيهية ضخمة في الدمام والخبر والأحساء والان نبدء بالتفاصيل

• تحديد ٦ مواقع لدور السينما في حاضرة الدمام

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، انطلق حفل الإعلان عدد من المشاريع التابعة لشركة مشاريع الترفيه السعودية في المنطقة الشرقية.

وتم الإعلان عن مشاريع متكاملة ستكون محطة ترفيه للعائلات و الأفراد، حيث سيتم تدشين ٣ مجمعات ترفيهية ضخمة في الدمام والخبر والأحساء ، كما تم تحديد ٦ مواقع لدور السينما في حاضرة الدمام وسيرتفع العدد خلال الأيام القادمة.