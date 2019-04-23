شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلام الشرقية» تبدأ خطة تحديث البيانات والان نبدء بالتفاصيل

نظم فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية صباح اليوم، لقاء وورشة عمل لبرنامج (خدمة تحديث بياناتي الوظيفة) وذلك بقاعة العلاقات العامة بفرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية الدمام .

وقام خلال اللقاء فريق عمل فرع الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية المكون من ناصر ذياب بن ناصر مدير مكتب العام وحمد بن عبدالعزيز البوعلي ممثل خدمات العملاء بشرح برنامج الخدمة والتطبيق الفعلي والعملي لموظفي ومنسوبي وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية من خلال تصحيح وتحديث البيانات الوظيفية للموظفين .

وقال مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة الشرقية ماجد بن محمد البابطين إن هذا اللقاء يأتي ضمن التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية ولأهمية الخدمة المقدمة من وزارة الخدمة المدنية والتيسير للموظف مما له الأثر في حفظ حقوقه خلال المسار الوظيفي من حيث الترقيات والتقاعد ، وإن هذا التعاون والشراكة تأتي من ضمن الأنشطة والبرامج الحكومية لتحقيق رؤية المملكة.