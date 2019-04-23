شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يكشف أحد المسببات الرئيسة للوفاة في المملكة. والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة توفيق الربيعة إن زيادة استهلاك الملح يزيد من احتمالية الإصابة بمرض الضغط، والذي هو أحد المسببات الرئيسة للوفاة في المملكة.

وأضاف :"لذا عملت هيئة الغذاء والدواء على لائحة جديدة لقليل الملح في الأغذية. وأول تطبيق لها في منتجات الخبز. ويبدأ تطبيقها بعد أسبوع".