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فهد الخضيري: تناولوا هذه الأغذية والمشروبات
متابعات الخليج 365 - الرياض
قدم أستاذ وعالم الأبحاث في تخصص المسرطنات فهد الخضيري، نصائح هامة تتضمن أهم الأغذية والمشروبات التي يجب أن يتناولها الإنسان وتقدم له الفائدة.
وقال الخضيري: أنصح الجميع بتناول التفاح والموز والبرتقال والماء والكيوي والعنب والتمر والحليب واللبن والجبن والقشطة والتونة والسمك واللحم والعسل والفول وخبز البر والنخالة والسلطة والشيكولاته والكركديه والكمون والنعناع والحبق والزيتون وزيت الزيتون والحبوب الكاملة والقمح والشعير والدخن والذرة.
وفي سياق آخر، أوضح الخضيري أن هناك مقطعًا يدور فيه شرح لمعرفة زيت الزيتون الأصلي وأن الملح لا يذوب في زيت الزيتون الأصلي، مشددًا على أن هذا غير صحيح وغير علمي وللمعلومية الملح لا يذوب أبدًا في كل الزيوت سواء زيت زيتون أو زيت ذرة أو أي زيت، وخصائص الزيوت النباتية (ذرة ودوار شمس وزيت زيتون وسمسم) متشابهة جدًّا ويصعب التفريق بينها.
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