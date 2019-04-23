فيديو.. نائب أمير الرياض يتفقد مركز مباحث الزلفي بعد تصديه ببسالة لهجوم إرهابي

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفقد نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، مركز مباحث محافظة الزلفي الذي تعرض مؤخرًا لهجوم إرهابي وتصدت له قوات الأمن بكل بسالة.

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ونقل الأمير محمد بن عبدالرحمن لرجال مركز مباحث الزلفي تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وفي وقت سابق، زار نائب أمير الرياض رجال الأمن المصابين الذين أسهموا في إحباط العمل الإرهابي الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي، وذلك في مستشفى قوى الأمن بالرياض، حيث اطمأن على حالتهم الصحية، منوّهًا بتضحياتهم في سبيل أداء واجبهم تجاه وطنهم ومجتمعهم، الذي يقف بمختلف شرائحه وفئاته خلفهم داعمين بالدعاء والثناء والشكر والامتنان، مؤكدين ثقتهم بشجاعة وبسالة رجال الأمن على كل حال، وفي التصدي لهذه الفئة الضالة على وجه الخصوص.