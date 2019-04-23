توجيهات بعدم تشغيل الأجانب في وظائف السكرتارية وإدارة مكاتب المسؤولين

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

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علمت ” متابعات الخليج 365 ” صدور توجيهات بضرورة عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو إدارة مكاتب المسؤولين أو مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن القومي.

وتضمنت التوجيهات التأكيد على الجهات الحكومية، والهيئات، والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، بما يأتي:

1- الالتزام بما قضى به الأمر رقم 1676 بتاريخ 1416/۱۲/۲۹ هـ من عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية أو مديري مكاتب المسؤولين أو النسخ أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل غير السعوديين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها، وأن يكون التعاقد مع الأجانب في أضيق حدود وفي التخصصات النادرة فقط.

۲- الالتزام بما قضى به الأمر رقم ۱۱۱۷ بتاريخ 1411/4/23 هـ من أنه لا يجوز التعاقد أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل والصيانة أو الأجور أو غيرها من البنود إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود وعدم تقدم مواطنين مؤهلين لشغلها.

۳- الالتزام بما قضى به الأمر رقم ۱۰۹۰۱ بتاريخ 1401/7/2 هـ من منع التعاقد مع الشركات لمجرد التوظيف، وتزويد الجهة الحكومية بالأفراد مع استمرار تبعيتهم للشركة ودفع رواتبهم من قبلها.

4- عدم التعاقد مع معاهد ومراكز البحوث والدراسات ونحوها، لغرض التوظيف.

5- تضمين عقود الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات استشارية أو تشغيلية، التي تحتوي عقودها على بنود للتوظيف، إلزام هذه الشركات – بعد تحديد الوظائف الخاصة بالمشاريع وأسمائها والميزانية المخصصة لذلك – بالإعلان عن تلك الوظائف في وسائل الإعلام الملائمة قبل التعاقد عليها.

وشددت التوجيهات على قيام الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة، للتأكد من تطبيق ما ورد في هذا التوجيه.