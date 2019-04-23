فيديو وصور.. أهالي الوادي الأخضر : أهلكنا سوء الخدمات والإهمال حصد الأرواح

2019-04-23

متابعات الخليج 365 .عبدالرحمن الأحمري .عسير

اشتكى عدد من أهالي قرى الوادي الأخضر الواقعة بجنوب شرق مركز بللحمر من ضعف خدمات الطرق والسفلتة والإنارة وضيق الطريق الرئيسي والذي يفتقر إلى أهم مقومات السلامة واجتناب المخاطر أثناء جريان السيول.

هذا وقد ذكر متابعات الخليج 365 علي سعيد، من سكان قرية الرتق، بالوادي الأخضر أن هذه المعاناة دامت لما يزيد على 20 عامًا حيث يفتقر الوادي لخدمات السفلتة والإنارة وعبّارات التصريف أثناء جريان السيول

وأضاف أنه تم تقديم طلب لإنشاء مزلقانين في عام ١٤٢١هـ ولا يزال ذلك تحت الدراسة.

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وأردف قائلاً : فقدنا في هذا الوادي عائلة كاملة لم ينج منهم أحد حين جرفهم السيل، إضافةً إلى ضيق الطريق الرئيسي للوادي والذي يربط طريق الطائف بمئات القرى على امتداد الجهة الشرقية لمركز بللحمر.

وأضاف : نطالب الجهات المسؤولة بسرعة الاستجابة لمطالبنا وتفريج كرب الأهالي.