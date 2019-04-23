شروط وآلية التسجيل في خدمة الاعتكاف بـ المسجد الحرام

2019-04-23

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين آلية التسجيل في خدمة الاعتكاف المسجد الحرام خلال رمضان 1440.

وقالت رئاسة الحرمين إن الهدف من خدمة الاعتكاف هو إتاحة كل الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام من دخولهم وخروجهم وتخصيص مواقع مناسبة وتوفير خزائن خاصة لأمتعتهم، وأيضاً استقبال الاقتراحات والشكاوى.

وحول آلية الخدمة أوضحت الرئاسة ما يلي:

* مدة الاعتكاف من ( 19 رمضان حتى 30 رمضان )

* وقت التسجيل من ( 25 شعبان حتى 10 رمضان )

* تسليم تصاريح الاعتكاف والخزائن من ( 16 رمضان حتى 19 رمضان )

* تسليم تصاريح الاعتكاف يكون في كبينة شؤون المعتكفين في ساحة المسجد الحرام ( أمام باب 119 )

وحول شروط خدمة الاعتكاف تأمل الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من جميع المعتكفين الالتزام بالآتي:

1- وجود حساب في بوابة الخدمات الإلكترونية (تسجيل مستخدم جديد من هنا)

2- التعاون مع العاملين بالمسجد الحرام وعدم مخالفة الأنظمة والقوانين

3- أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة

4- يمنع التجمعات في موقع الاعتكاف واختلاط الرجال بالنساء (العوائل) ورفع الصوت والتشويش على المصلين

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5- يمنع إلقاء دروس خاصة

6- المحافظة على الخزنة وعدم العبث بها

7- المحافظة على البطاقة وعدم إعطائها لأي شخص آخر

8- الاهتمام بنظافة المكان وعدم رمي أي مخلفات واحتساب الأجر في ذلك

9- عدم الافتراش والجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وخارجه

10-عدم تعليق أمتعة وملابس على دواليب المصاحف والأعمدة والسلالم ومراعاة قدسية المكان

11-يمنع النوم في أوقات الصلوات المفروضة والتراويح والقيام

12- عدم تعليق أي ملصقات فيها أذكار أو علانات

13- أي تجمع لعفش وغيره سيتم إزالته وإخراجه من المسجد الحرام دون أدنى مسؤولية

14- الرئاسة غير مسؤولة عن فقدان أي شيء من أغراض المعتكف

15- للشكاوى والمقترحات الدخول للبوابة الإلكترونية للرئاسة العامة عن طريق إدارة الزائرين