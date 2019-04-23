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مستشفيات نجران تستقبل ٥٦٢ حالة منذ موجة الغبار
متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - نجران
أكدت صحة نجران جاهزية مرافقها لمواجهة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى.
وأوضح المتحدث الرسمي بصحة نجران علي آل جليدان، أن جميع أقسام الطوارئ على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع الحالات المتأثرة من موجة الغبار وتقديم الرعاية الطبية لهم حيث تم زيادة الطاقم الطبي والتمريضي في أقسام الطوارئ وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة في الأمراض التنفسية مع توفير الأدوية الخاصة بأمراض الربو، والحساسية.
وبين أن عدد الحالات التي استقبلتها مستشفيات المنطقة حتى الساعة الواحدة ظهرا بلغ ٥٦٢ حالة حيث قُدمت لهم الخدمات العلاجية اللازمة كما تم توزيع الكمامات للوقاية من الغبار .
وأكد على أهمية إغلاق الأبواب ونوافذ المنازل أثناء موجة الغبار وضرورة لبس الكمامات ذات التصفية للهواء وتغييرها باستمرار وتجنب الخروج إلا عند الضرورة القصوى وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وسرعة مراجعة أقسام الطوارئ في حالة الأزمة الشديدة لافتاً إلى تقديم الخدمات والاستشارات الطبية على مدار الساعة عبر تطبيق صحة على الهواتف الذكية أو الاتصال على 937 .
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