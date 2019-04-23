الان تتابع منسوبو قيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بمكة يقيمون حفل عشاء تكريما للقائد السابق عايض البقمي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-مكة-محمد السويهري اقام منسوبوا قيادة القوة الخاصة لامن الطرق بمنطقة مكة ضباط وصف ضباط وجنود يوم الاثنين ١٧-٨-١٤٤٠ هـ حفل عشاء تكريماً لقائد القوة السابق العميد / عايض بن عبيد بن شريم البقمي والذي صدر قراره نقله مؤخراً لشرطة منطقة مكة المكرمة ..

وبعدها تم تقديم الهدايا الرمزيه والتذكارية بهذه المناسبه تقديراً ووفاءاً منهم للمحتفى وقدم العميد البقمي شكره وتقديره لكافة ضباط وصف ضباط والجنود بقياده القوه الخاصة بأمن الطرق على هذا الاحتفاء مؤكدًا أنهم من خيرة الزملاء ومن خيرة من يؤدون عملهم على أكمل وجه خدمةً لدينهم ومليكهم ووطنهم متمنيناً لهم التوفيق والتطور المستمر للافضل

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