بعد العراق.. مدونون سعوديون يطالبون بحظر لعبة بابجي #نطالب_حظر_ببجي_بالسعوديه

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

طالب مدونون سعوديون بحظر لعبة بابجي في المملكة العربية السعودية، بعد أيام من قرار مجلس النواب العراقي بالإجماع على حظر اللعبة التي تحض على الكراهية وفقا لوصف نواب عراقيون.

وتفاعل المدونون في المملكة على هاشتاغ #نطالب_حظر_ببجي_بالسعوديه، وتصدر قائمة الأكثر تداولة في المملكة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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وقال أحد المدونين “أتمنى فعلا يحظرونها، الولد بلقوه يروح للصلاه من بعد ماجات هاذي اللعبه الخبيثه”.

وقال آخر “بالله ايش ترتجون من جيل رفاهيته محصورة بالقتل حتى لو كان لعب ؟ اللعبة عبارة عن سب ، لعن ، قتل ، خمول ، تذمر وكسل ،الله خلقنا لعمارة الأرض وهالألعاب قاعدة تدمر ما بُني ، أنا أشوفها مصدر من مصادر الإرهاب وإذا ما حُجبت فعلى الدنيا السلام”.

من ناحية أخرى، طالب مدونون آخرون بعدم حظرها، ورفضوا المبادرة بحجة أنها لعبة للتسلية ليس إلا، ولا خطر منها على الأطفال، وكل