توقعات طقس الغد.. استمرار الرياح المثيرة للأتربة على معظم مناطق المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأربعاء الموافق 2019/04/24 في المملكة.

وقالت إنه تستمر الأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، نجران، الرياض، المرتفعات الجنوبية، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وشملت التوقعات أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، مرتفعات مكة المكرمة.