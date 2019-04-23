شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يعلن نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمنطقة للعام الحالي.

وأشارت إلى أنه يمكن للمنقولين والمنقولات الاستفسار عن حركة النقل الداخلي عن طريق حساباتهم في نظام نور.

وأوضحت الادارة أن عدد المعلمات اللائي تقدمن على حركة النقل 2794 معلمة تم نقل 991 منهن فيما بلغ عدد المعلمين الذين تقدموا للحركة 2712 معلماً تم نقل 1106 معلما ليكون بذلك إجمالي من تم نقلهم 2097 معلماً ومعلمة.