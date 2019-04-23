شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يطلع على إنجازات «هيئة السياحة» وأوجه الدعم اللازمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الثلاثاء)، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ياسر بن إبراهيم العلي، بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع بالمنطقة، يرافقه عدد من منسوبي الفرع.

واستمع أمير المنطقة من العلي لشرح عن سير العمل في فرع الهيئة بالمنطقة، وإنجازاتها وخططها المستقبلية، والمقومات السياحية التي تتمتع بها المنطقة، وأوجه الدعم اللازمة لدعم التنمية السياحية فيها.

وأعرب عن شكره لجهود الهيئة في المنطقة، متطلعاً لمزيد من الإنجازات وزيادة المشاريع السياحية وتنوعها، متمنياً التوفيق للجميع.

من جانبه، ثمَّن العلي جهود أمير منطقة الجوف في دعم السياحة والآثار في المنطقة، ومتابعته المستمرة لأنشطتها.

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من جهة أخرى، استقبل الأمير فيصل بن نواف رئيسة لجنة شؤون الأسرة بالمنطقة الدكتورة وفاء بنت فاهد السرحاني، وعضوات اللجنة.

وتسلم أمير منطقة الجوف من الدكتورة السرحاني تقريراً عن أعمال اللجنة ودورها وأهدافها التي تسعى لتشخيص احتياجات الأسرة في المنطقة، والعمل على تقديم مقترحات وحلول وبرامج وعرضها على مجلس المنطقة لدراستها مع جهات الاختصاص.

وفي سياق متصل، استقبل الأمير فيصل بن نواف رئيس لجنة أصدقاء البيئة الدكتور عبدالله بن مرزوق الهاجوج، وأعضاء اللجنة المكونة من جهات حكومية وتطوعية.

واستمع أمير المنطقة لعرض عن أعمال اللجنة ودورها وأهدافها، التي تسعى لتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة نظيفة وصحية، وتسلم تقريراً عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية ومساهماتها المجتمعية والتوعوية، والمشاركات التي قامت بها اللجنة في أسابيع البيئة.