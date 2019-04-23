شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة»: أولوية القبول في رياض الأطفال لأبناء الشهداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، مدير إدارة الاختبارات والقبول، بإعطاء أولوية القبول أثناء التسجيل في مرحلة رياض الأطفال لأبناء الشهداء، وفاءً وامتناناً لما قدموه.

وأكد الحارثي أن الإدارة حريصة على تسهيل العقبات والصعاب وتقديم الخدمات النوعية لأبناء وبنات شهداء الواجب، نظير ما سطره آباؤهم من تضحية وفداء لهذا الوطن، لافتاً إلى أن ذلك ما هو إلا امتداد لما تُقدِّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين من خدمة ورعاية لأبناء وبنات شهداء الواجب، إيماناً بالدور العظيم الذي قدمه آباؤهم لهذا الوطن المعطاء، دفاعاً عن ترابه ومقدساته وتاريخه وعروبته وإسلامه، مضحين بأرواحهم ومقدمين الغالي والنفيس على حدود المملكة لينعم الوطن والمواطنون بالأمن والأمان.

تجدر الإشارة إلى أن التسجيل لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 1441هـ، قد بدأ عن طريق نظام «نور» يوم الأحد الماضي الموافق 16 / 8 / 1440هـ.