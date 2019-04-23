تعليم مكة يعلن نتائج النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات بالمنطقة للعام الحالي.

وأشارت إلى أنه يمكن للمنقولين والمنقولات الاستفسار عن حركة النقل الداخلي عن طريق حساباتهم في نظام نور.

وأوضحت الإدارة أن عدد المعلمات اللائي تقدمن على حركة النقل 2794 معلمة تم نقل 991 منهن، فيما بلغ عدد المعلمين الذين تقدموا للحركة 2712 معلما تم نقل 1106 معلمين، ليكون بذلك إجمالي من تم نقلهم 2097 معلما ومعلمة.