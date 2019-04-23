، "كوشنر": الإعلان عن "صفقة القرن" بعد انتهاء رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يخض في التفاصيل

أعلن كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، يوم (الثلاثاء)، أن الإدارة الأميركية ستكشف بعد انتهاء شهر رمضان، وفي يونيو (حزيران) المقبل، عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي طال انتظارها لكسر الجمود من أجل إيجاد حل للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.



وذكر "كوشنر" أنه من الضروري الانتظار حتى يشكّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية، بعد فوزه في الانتخابات التي أُجريت في وقت سابق من هذا الشهر.

وأدلى "كوشنر"، صهر "ترامب" وأحد معدّي الخطة الرئيسين، بهذه التصريحات خلال منتدى لمجلة تايم في واشنطن، دون الخوض في تفاصيل، بحسب "رويترز".

وتضم الخطة المعروفة إعلاميًّا بـ"صفقة القرن"، التي تأجلت لمجموعة متنوعة من الأسباب على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية؛ شقين رئيسين؛ أحدهما سياسي، والآخر اقتصادي. ويتناول الشق السياسي قضايا جوهرية مثل وضع القدس، بينما يهدف الشق الاقتصادي لمساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم.