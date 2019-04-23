، مشهد "مذهل" من زلزال الفلبين لحظة سقوط مياه من أحد المباني الشاهقة ،

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أظهر شريط فيديو أغرب مشهد من زلزال الفلبين، لحظة سقوط مياه مسبح من فوق قمة واحد من أعلى المباني في الفلبين بفعل زلزال قوته 6.1 درجة، أمس الاثنين، في مشهد أشبه بشلال منسدل من بناية.
ورغم مأساة الزلزال الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص ومحاصرة العشرات، وصف موقع "مشابل" الأميركي مقطع الفيديو بـ"المذهل"، حيث تدفقت المياه من أحد جوانب مبنى "سكاي سويتس" السكني، وكأنها صورة لـ"شلال ضخم".
وكان مستخدم لموقع التواصل "تويتر" يدعى مايكل ريفو، أول من نشر الفيديو الذي يصور تدفق المياه من ارتفاع يقدر بـ190 متراً، بينما تناقلته مواقع إعلامية، من بينها ذا "فيليبينو تايمز" ونشرة مانيلا.
ووقع الزلزال على بعد 60 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مانيلا، مما أدى إلى عرقلة النقل الجوي والبري وخطوط السكك الحديدية، وألحق أضراراً بالمباني والبنية التحتية.
مشهد "مذهل" من زلزال الفلبين لحظة سقوط مياه من أحد المباني الشاهقةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23
أظهر شريط فيديو أغرب مشهد من زلزال الفلبين، لحظة سقوط مياه مسبح من فوق قمة واحد من أعلى المباني في الفلبين بفعل زلزال قوته 6.1 درجة، أمس الاثنين، في مشهد أشبه بشلال منسدل من بناية.
ورغم مأساة الزلزال الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص ومحاصرة العشرات، وصف موقع "مشابل" الأميركي مقطع الفيديو بـ"المذهل"، حيث تدفقت المياه من أحد جوانب مبنى "سكاي سويتس" السكني، وكأنها صورة لـ"شلال ضخم".
وكان مستخدم لموقع التواصل "تويتر" يدعى مايكل ريفو، أول من نشر الفيديو الذي يصور تدفق المياه من ارتفاع يقدر بـ190 متراً، بينما تناقلته مواقع إعلامية، من بينها ذا "فيليبينو تايمز" ونشرة مانيلا.
ووقع الزلزال على بعد 60 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مانيلا، مما أدى إلى عرقلة النقل الجوي والبري وخطوط السكك الحديدية، وألحق أضراراً بالمباني والبنية التحتية.
23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440
08:58 PM
أشبه بشلال يهبط من ناطحة سحاب على ارتفاع يقدر بـ190 متراً
أظهر شريط فيديو أغرب مشهد من زلزال الفلبين، لحظة سقوط مياه مسبح من فوق قمة واحد من أعلى المباني في الفلبين بفعل زلزال قوته 6.1 درجة، أمس الاثنين، في مشهد أشبه بشلال منسدل من بناية.
ورغم مأساة الزلزال الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص ومحاصرة العشرات، وصف موقع "مشابل" الأميركي مقطع الفيديو بـ"المذهل"، حيث تدفقت المياه من أحد جوانب مبنى "سكاي سويتس" السكني، وكأنها صورة لـ"شلال ضخم".
وكان مستخدم لموقع التواصل "تويتر" يدعى مايكل ريفو، أول من نشر الفيديو الذي يصور تدفق المياه من ارتفاع يقدر بـ190 متراً، بينما تناقلته مواقع إعلامية، من بينها ذا "فيليبينو تايمز" ونشرة مانيلا.
ووقع الزلزال على بعد 60 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مانيلا، مما أدى إلى عرقلة النقل الجوي والبري وخطوط السكك الحديدية، وألحق أضراراً بالمباني والبنية التحتية.
، مشهد "مذهل" من زلزال الفلبين لحظة سقوط مياه من أحد المباني الشاهقة ،
المصدر : الخليج 365
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