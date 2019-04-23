، في تصريح خطير.. سريلانكا: هجمات عيد الفصح انتقام لهجمات نيوزيلندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما ارتفع عدد ضحايا التفجيرات الثمانية بالبلاد إلى 321 قتيلاً

في تصريح خطير أعلن وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجيواردنا اليوم أن التحقيقات الأولية في التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق عدة في عيد الفصح الأحد الماضي أظهرت أنها مرتبطة بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا، التي وقعت في 15 مارس الماضي.

وبحسب ما ذكرته السي إن إن، فقد قال ويجيواردنا في كلمة أمام البرلمان: إن التحقيقات الأولية أظهرت أن جماعة محلية متطرفة نفذت التفجيرات التي شهدتها سريلانكا الأحد انتقامًا لإطلاق النار في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا الشهر الماضي.

وأضاف بأن التفجيرات نفذتها جماعة متطرفة، تدعى "جماعة التوحيد الوطنية"، مضيفًا: "لدينا معلومات بأن هذه التفجيرات جاءت ردًّا على هجوم كرايست تشيرش في نيوزيلندا"؛ إذ أسفر إطلاق النار في مسجدين عن مقتل 50 شخصًا.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة السريلانكية أن عدد ضحايا التفجيرات الثمانية التي استهدفت كنائس وفنادق ارتفع إلى 321 قتيلاً.

وأفادت الشرطة بأن قوات الأمن اعتقلت نحو 40 شخصًا مشتبهًا بهم على ذمة التحقيقات في التفجيرات.