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استعدادًا للمونديال.. "الأخضر الشاب" يتغلب على جنوب إفريقيا وديًّا

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استعدادًا للمونديال..

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ضمن معسكر "الأخضر" الشاب في مدينة أبها، الذي يمتد حتى الـ 26 من الشهر الجاري في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وجاء هدف المنتخب الوطني عن طريق لاعب خط الوسط عبدالمحسن القحطاني في الدقيقة الـ26 من مجريات الشوط الأول.

ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: نواف الغامدي في حراسة المرمى، وحازم الزهراني، وخليفة الدوسري، وسعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي، وحامد الغامدي، ومنصور البيشي، وخالد الغنام، وعبدالمحسن القحطاني، وتركي العمار، وصافي الزقرتي.

يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019، التي سحبت فبراير الماضي، قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات (بنما، مالي وفرنسا) في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.

استعدادًا للمونديال..

استعدادًا للمونديال..

استعدادًا للمونديال..

استعدادًا للمونديال.. "الأخضر الشاب" يتغلب على جنوب إفريقيا وديًّا

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-23

تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن معسكر "الأخضر" الشاب في مدينة أبها، الذي يمتد حتى الـ 26 من الشهر الجاري في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وجاء هدف المنتخب الوطني عن طريق لاعب خط الوسط عبدالمحسن القحطاني في الدقيقة الـ26 من مجريات الشوط الأول.

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ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: نواف الغامدي في حراسة المرمى، وحازم الزهراني، وخليفة الدوسري، وسعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي، وحامد الغامدي، ومنصور البيشي، وخالد الغنام، وعبدالمحسن القحطاني، وتركي العمار، وصافي الزقرتي.

يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019، التي سحبت فبراير الماضي، قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات (بنما، مالي وفرنسا) في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.

23 إبريل 2019 - 18 شعبان 1440

08:47 PM

تغلب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا على ضيفه منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 1-0، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن معسكر "الأخضر" الشاب في مدينة أبها، الذي يمتد حتى الـ 26 من الشهر الجاري في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وجاء هدف المنتخب الوطني عن طريق لاعب خط الوسط عبدالمحسن القحطاني في الدقيقة الـ26 من مجريات الشوط الأول.

ودخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: نواف الغامدي في حراسة المرمى، وحازم الزهراني، وخليفة الدوسري، وسعود عبدالحميد، ومهند الشنقيطي، وحامد الغامدي، ومنصور البيشي، وخالد الغنام، وعبدالمحسن القحطاني، وتركي العمار، وصافي الزقرتي.

يُذكر أن قرعة كأس العالم تحت 20 عامًا 2019، التي سحبت فبراير الماضي، قد وضعت المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات (بنما، مالي وفرنسا) في البطولة التي ستستضيف بولندا منافساتها في الثالث والعشرين من شهر مايو المقبل.

، استعدادًا للمونديال.. "الأخضر الشاب" يتغلب على جنوب إفريقيا وديًّا ،
المصدر : الخليج 365

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