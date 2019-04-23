ضبط عسكري كويتي مكّن سعودياً من تهريب ابنتيه من منزلي زوجيهما إلى المملكة

ضبطت السلطات الكويتية عسكرياً في قطاع المرور، لاتهامه بتمكين سعودي من تهريب ابنتيه بطريقة غير شرعية عبر منفذ السالمي، وتمت إحالته إلي النيابة العامة للتحقيق.

وتعود التفاصيل، وفقا لـ”الأنباء الكويتية”، إلى أن العسكري قام بتزويد الأب ببطاقتين مدنيتين تخصان فتاتين أخريين، ومساعدته على إنهاء الإجراءات لتمكينه من مغادرة البلاد، وأثناء وجود الفتاتين داخل غرفة التدقيق بمنفذ الدولة المجاورة، أبلغتا المدققات بأنهما اختُطفتا من قبل الأب وأرغمتا على السكوت، ولكنهما أعربتا عن خشيتهما من أن تتعرضا لمشكلات.

وتم ضبط الفتاتين الكويتيتين صاحبتي الهويتين اللتين اعترفتا بأن عسكري المرور أخذ منهما هويتيهما دون أن تعلما ما سيفعل بهما.

وأوضحت أنه تم ضبط العسكري أثناء دوامه الرسمي، حيث تمت مواجهته بما أسفرت عنه التحريات، فأقر واعترف بأنه زوّد الأب ببطاقتين مدنيتين لمواطنتين، كما قام بتوصيل الأب بنفسه إلى منفذ السالمي وأشرف على إنهاء إجراءات خروجهم.

يُذكر أن الأجهزة الأمنية الكويتية حققت في قضية مواطن سعودي قام بتهريب اثنتين من بناته من منزلي زوجيهما، والخروج بهما من الكويت عبر منفذ السالمي.