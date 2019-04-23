بالصور: الجمارك تحبط تهريب أكثر من 15 مليون ريال إلى خارج المملكة

تمكّنت الجمارك السعودية خلال الفترة من 1 رجب إلى 15 شعبان 1440هـ من إحباط محاولات عديدة لتهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة. وقالت الجمارك اليوم: تجاوزت المبالغ 15 مليون ريال سعودي، وذلك بعد محاولة المهربين إخفاءها بطرق تهريب احترافية.

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