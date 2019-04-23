النائب العام يبدأ زيارة إلى روسيا لتعزيز العلاقات بين البلدين

يبدأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية تستمر أربعة أيام.

ومن المقرر أن يلتقي النائب العام خلال الزيارة، بنظيره الروسي يوري تشايكا، وعدد من المسؤولين في روسيا الاتحادية، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها المجال النيابي.

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من جانبه، أوضح الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع التواصل تويتر، أن النائب العام يبدأ زيارة رسمية لروسيا، تشهد توقيع مذكرة ثنائية وعدد من الاتفاقيات الأخرى.

وكان وفد من أعضاء النيابة العامة بالمملكة، زاروا أمس الإثنين، مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية في العاصمة موسكو، وذلك في اطار التحضير لزيارة الشيخ سعود المعجب إلى روسيا.

والتقى وفد النيابة بنظرائهم في النيابة الروسية، وجرى خلال الاجتماع تحضير برنامج الزيارة والإعداد لتوقيع مذكرة التعاون بين النيابتين.