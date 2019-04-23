الارشيف / اخبار السعوديه

النائب العام يبدأ زيارة إلى روسيا لتعزيز العلاقات بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تستمر 4 أيام..

يبدأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية تستمر أربعة أيام.

ومن المقرر أن يلتقي النائب العام خلال الزيارة، بنظيره الروسي يوري تشايكا، وعدد من المسؤولين في روسيا الاتحادية، وفقًا لوكالة الأنباء (واس).

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها المجال النيابي.

Advertisements

من جانبه، أوضح الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع التواصل تويتر، أن النائب العام يبدأ زيارة رسمية لروسيا، تشهد توقيع مذكرة ثنائية وعدد من الاتفاقيات الأخرى.

وكان وفد من أعضاء النيابة العامة بالمملكة، زاروا أمس الإثنين، مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية في العاصمة موسكو، وذلك في اطار التحضير لزيارة  الشيخ سعود المعجب إلى روسيا.

والتقى وفد النيابة بنظرائهم في النيابة الروسية، وجرى خلال الاجتماع تحضير برنامج الزيارة والإعداد لتوقيع مذكرة التعاون بين النيابتين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام يبدأ زيارة إلى روسيا لتعزيز العلاقات بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا