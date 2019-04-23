البرهان: السعودية والإمارات ومصر قادرون على الخروج بالسودان من الوضع المتردي

قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان: «إن الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان بدور النظام السابق».

ونقلت فضائية سكاي نيوز عربية عن البرهان قوله «إننا سننهي عمل المجلس إذا اقتضت الضرورة ذلك؛ حيث سيتم حل اللجان التي شكلناها ونسير بالحكومة الانتقالية إلى بر الأمان».

وتابع رئيس المجلس العسكري السوداني «نفضل أن تتم جميع الأمور بالتشاور ولن ننفرد بالقرار لأن ذلك سيتسبب في نتائج غير محمودة» متابعًا: «إن الحوار مستمر بشأن مستقبل المجلس العسكري في السودان، والمخرج للوضع الراهن هو حكومة كفاءات وطنية».

وبشأن التحقيق مع الموقوفين ممن تم القبض عليهم قال البرهان «إن النيابة العامة السودانية شرعت في حصر التهم التي ستوجه للموقوفين»، مجددًا التأكيد على أن المجلس العسكري الانتقالي استجاب لرغبة الشعب في التغيير، وسيتم تسليم السلطة في أسرع وقت ممكن.

Advertisements

يُذكر، أنَّ المملكة العربية السعودية والإمارات، أعلنتا أول أمس الأحد، تقديم دعم مالي للشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس الإثنين، إنَّ هناك من استغلَّ الأوضاع الحالية في البلاد لبثّ الفوضى، عن طريق أساليب خارج القانون تتمثل في إغلاق الطرق وممارسة دور الشرطة بالشارع وترويج المخدرات.

ودعت اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري، في بيانٍ لها، المواطنين، إلى التعاون لوقف حالات التفلت والفوضى، متعهدًا بفتح طرق النقل المختلفة لإيصال الاحتياجات الضرورية لمختلف المناطق.

وطالبت اللجنة الأمنية، من المواطنين وكل شرائح المجتمع، مساعدة السلطات الأمنية بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين، كما أكَّدت سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد إلى برّ الأمان للمحافظة على سلامة الوطن ومواطنيه وممتلكاتهم.

يُذكر أن الجيش السوداني أعلن في الحادي عشر من الشهر الجاري الإطاحة بالرئيس عمر البشير، وتشكيل «مجلس عسكري انتقالي» يتولى إدارة البلاد لعامين كحد أقصى ووقف العمل بالدستور وحل البرلمان ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والإفراج عن المعتقلين السياسيين والأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب حالة الطوارئ التي فرضها البشير.