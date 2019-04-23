أمير مكة يوافق على إنشاء 3 متاحف جديدة ومعرض موسمي

وافق أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الثلاثاء، على إقامة ثلاثة متاحف، إضافة إلى معرض موسمي، في مقر شركة جبل عمر بالعاصمة المقدسة تحت إشراف هيئة تطوير المنطقة.

جاء ذلك لدى ترؤس أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماعًا جرى خلاله التعريف بالمتاحف المزمع إقامتها وهي متحف «الجلال والجمال» الذي يعنى بأسماء الله الحسنى، ومتحف «الخلق العظيم» الذي يعرض سيرة وأخلاق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومتحف «معالم المسجد الحرام»، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقدّم العرض نبذة عن «معرض أصحابي» الموسمي ويهتم بسير الصحابة رضي الله عنهم، وستتولى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الإشراف على تنفيذ هذه المشروعات الثقافية الأربعة.

وبحسب العرض فإن إقامة هذه المتاحف يهدف لإثراء الثقافة المعرفية وتعزيز المعاني الروحية والسلوكية لدى الحجاج والمعتمرين والزوار، بما يحقق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 وستنفذه شركتا سمايا الاستثمارية وجبل عمر للتطوير خلال الفترة المقبلة.

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من جهة أخرى، اطلع نائب أمير مكة الأمير بدر بن سلطان، خلال وقوفه على جاهزية مرافق المسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان، على الأعمال الجاري تنفيذها في باب الملك عبدالعزيز، وتشمل استكمال أعمال التشطيب والتمديدات الكهربائية وشبكات المياه، ويتكون مشروع باب الملك عبدالعزيز من: 5 أدوار، ووسائل تقنية لمساعدة إدارة الحشود، ومنارتين بطول 137 مترًا، وشاشات إرشادية وتعليمية.

كما اطلع نائب أمير مكة، على أعمال إنشاء توسعة المكبرية الجنوبية لصحن المطاف؛ حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية، وتغطية واجهة المطاف بالرخام.

واطلع الأمير بدر بن سلطان، على مشروع نفق جرول، والذي يبلغ طوله أكثر من كيلومتر؛ ليسهل حركة ضيوف الرحمن من وإلى ساحات المسجد الحرام، وتضمنت التوسعة: مراوح تهوية وتكيفًا، ووسائل السلامة ومكافحة الحرائق.

وتفقد نائب أمير مكة، التوسعة السعودية الثالثة، وفتح جميع الأدوار بشهر رمضان، والتي تتسع لـ 280 ألف مصلٍ، كما اطلع خلال جولته على سير الأعمال في الساحات الشمالية للمسجد الحرام، ومنها: التوسعة، والساحات، والمصاطب، ونفق جرول.

ووقف الأمير بدر بن سلطان ميدانيا على وقف باب الملك عبدالعزيز للنقل الترددي، والذي ينقل الركاب ما بين كدي والساحة الجنوبية، للمسجد الحرام، ويعد ثاني أكبر محطة نقل بمكة المكرمة؛ حيث ينقل 50 ألف راكبٍ في الساعة، بعدد حافلات أكثر من 130 حافلة.