بالأسماء.. مدير «تعليم الطائف» يعتمد نقل 2494 معلّمًا ومعلمة

اعتمد المدير العامّ للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اليوم الثلاثاء، أسماء المشمولين في حركة النقل الداخلي لعام 1440/ 1441هـ، البالغ عددهم 2494 معلمًا ومعلمة.

وأفاد بيانٌ صدر عن تعليم الطائف عبر موقعها الإلكتروني، اطّلعت عليه «عاجل»، بأنّ حركة النقل تشمل المعلمين والمعلمات والمكلفين في التشكيلات المدرسية «المرشدين/ المرشدات»، وأمناء مصادر التعلم، وروّاد ورائدات النشاط.

Advertisements

ونشرت الإدارة قائمةً بأسماء المعلمين والمعلومات ضمن حركة النقل، ويمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.

في سياق آخر، أعلنت الإدارة اليوم الثلاثاء، أنّ المعلمة خديجة الزايدي اختتمت مع طالبات الصف الثاني متوسط بمجمّع «ليه»، منهج مادّة لغتي الخالدة بمشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم التعلم القائم على المشروعات الذي يعدّ إحدى استراتيجيات التعلّم النشط، القائم على تفعيل دور المتعلم أثناء عملية التعلم، بعيدًا عن استراتيجيات التدريس التقليدية المعتمدة على أساليب التلقين والحفظ وطغيان الممارسات التدريسية التقليدية داخل حجرة الصف.

ووظَّفت الطالبات خلال المشروع، دروس الوظيفة النحوية في كتابة قصة خيالية؛ لشرح ما تعلّمنه من أنواع المفاعيل الأربعة بأسلوب شائق، يسهم في ترسيخ المفاهيم النحوية.