«دوّار الهدية» يُشعل غضب أهالي بريدة.. وتوجيه عاجل من أمير القصيم

انتقد عددٌ من الأهالي في مدينة بريدة بالقصيم، ما قالوا إنّه «صمت» من أمانة المنطقة؛ رغم شكاوى عديدة قُدّمت بشأن مشروع «دوّار الهدية»، الذي قالت أمانة المنطقة في وقتٍ سابق، إنّه يهدف إلى توفير انسيابية تامة في الحركة المرورية، من خلال تصميم جديد.

وأطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وسمًا بعنوان «دوّار_الهدية_بريدة»، وذلك للنظر في معاناتهم وبحث مطالبهم، وتركّزت الشكاوى، حسبما رصدت «عاجل»، على عدم إشراك متخصصين في المشروع، وإدارة الأعمال بشكل عشوائي، وتسبُّبه في زيادة عدد الحوادث، بالإضافة إلى التغيير المستمر في خطط المشروع، ما يُعطل تنفيذه حسبما قالوا.

وقال المغرد بندر الرشودي: «‏وضع دوّار الهدية المخجل وبعض طرق بريدة، التي تعاني من عبث الاجتهادات، يتطلب إسناد معالجته لمتخصصين في هندسة الطرق، لا اجتماعات تفوح منها رائحة البشوات!!، لنمنح المتخصص الفرصة ليمارس دوره الذي يضطلع به في خدمة المجتمع، إن كنّا نبحث فعلًا عن حلول ناجحة».

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وكتب ثويني الثويني: «هل يُعقل إزالة هذا الدوّار، أم أن الأمانة والنقل ما زالا هوايتهما مسح المعالم القديمة ببريدة؟، وهل يُعجز أقل مهندس عن اقتراح كوبري مع بقاء الدوّار بحالته الجميلة؟».

فيما علَّق عبدالعزيز العبدالله، قائلًا: «تسعة أشهر تحمل في طيّاتها مأساة دوّار الهدية بكل أشكال المعاناة؛ وما زالت المشكلة! وهنا يتجلى المثل الشعبي (ليته على يباسته أطهر»، فيما قال ماجد التويجري: «تخبط الأمانة وعشوائية التخطيط والدور الضعيف للمجلس البلدي، أنتجت هذه المأساة المخجلة بدوار الهدية».

وأوضح المغرد يوسف الرويشد: «قالوا إن تخطيطه السابق يسبب الحوادث، وبعد إزالته أصبحت الحوادث يومية.. مَنْ يتحمل مسئولية الخسائر المادية والبشرية؟».

وتدخل أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، في ملف «دوار الهدية» بمدينة بريدة، موجها بعقد اجتماع عاجل للجنة السلامة المرورية، لدراسة الحل الهندسي لتقاطع دوار الهدية.