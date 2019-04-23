شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الاجتماع المشترك لفرق العمل التابعة لمشروع «سكة حديد دول مجلس التعاون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مسقط) عقد يومي 22-23 إبريل الجاري، الاجتماع المشترك لفرق العمل التابعة لمشروع سكة حديد دول المجلس «الفني والتشغيلي والتشريعي» في مسقط. عقد يومي 22-23 إبريل الجاري، الاجتماع المشترك لفرق العمل التابعة لمشروع سكة حديد دول المجلس «الفني والتشغيلي والتشريعي» في مسقط. ونوقش خلال الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بتنفيذ وتشغيل المشروع ومنها تحديث كراسة المتطلبات التشغيلية والتشريعية للمشروع، وتطورات دراسة حجم وحركة الركاب والبضائع لمشروع سكة الحديد، والمرحلة الثانية من دراسة إنشاء هيئة خليجية للسكك الحديدية وخطة العمل لاستكمال الملاحق الفنية الخاصة بالمشروع، كما استعرض ممثلو الدول الأعضاء ما تم إنجازه بشان تنفيذ المشروع حتى تاريخه، ويأتي استئناف فرق العمل الفنية لاجتماعاتها بناء على قرار اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بهذا الشأن.



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